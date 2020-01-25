Хабилов: увижу Тактарова — скажу ему в лицо самые плохие слова, которые знаю

Российский боец UFC Рустам Хабилов жёстко раскритиковал Олега Тактарова за его слова о Дагестане. Тактаров неоднократно критиковал российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, а в одном из интервью подчеркнул, что не считает, что Конор Макгрегор оскорбил Россию, говоря о трусости дагестанцев.



«Тактаров высказывает своё мнение, говорит всякие вещи. Никакого уважения к человеку нет. Дагестан, Дагестан. Разве можно людей делить на нации?

Если человек нормальный, достойный, хороший, он мне друг, я ему помогу. Если человек вредный, как Олег Тактаров, то его нужно держать подальше, от него только вред. Не хочу его обзывать, но, если увижу, в лицо скажу ему самые плохие слова, которые знаю», — сказал Хабилов в интервью телеканалу ННТ.