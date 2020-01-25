Смит проведёт бой с Тейшейрой 25 апреля 2020 года

Бывший претендент на титул UFC в полутяжёлом весе Энтони Смит вернётся в октагон на турнире UFC Fight Night 173, который пройдёт в Линкольне 25 апреля 2020 года, сообщает MMAJunkie.



Соперником Энтони Смита станет бразильский боец Гловер Тейшейра. Вероятно, именно этот бой станет главным на турнире.



Энтони Смит в последний раз выходил в октагон 1 июня 2019 года и победил приёмом Александера Густафссона. Эта победа Смита стала первой после поражения от чемпиона UFC в полутяжёлом весе Джона Джонса в марте 2019 года. На счету Смита 47 боёв в ММА, в которых он одержал 33 победы.



У Гловера Тейшейры — серия из трёх побед, в последнем поединке он победил россиянина Никиту Крылова на турнире 14 сентября 2019 года. На его счету 37 боёв, в которых он одержал 30 побед.