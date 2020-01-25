Усик проведёт бой с Чисорой 28 марта
Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн подтвердил, что бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик и экс-претендент на титул в супертяжёлом весе Дерек Чисора проведут бой 28 марта 2020 года.
Кроме того, в случае победы над Чисорой Усик встретится с победителем поединка чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе Энтони Джошуа и Кубрата Пулева.
«Сказал Усику, что он получит в соперники Чисору, а затем и Энтони Джошуа. 28 марта — идеальная дата. Надеемся, бой пройдёт на арене «О2-Арене», — приводит слова Эдди Хирна BoxingNews24.
Напомним, Усик дебютировал в супертяжёлом весе в октябре 2019 года и досрочно победил Чазза Уизерспуна.
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