Джошуа: думаю, что Фьюри победит Уайлдера

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа поделился ожиданиями от предстоящего поединка чемпиона WBC Деонтея Уайлдера и бывшего чемпиона Тайсона Фьюри.



«Я думаю, что Фьюри победит Уайлдера. Думаю, что если он был так близок к победе в первом поединке, то в реванше он своего точно не упустит. Люди говорят, что Фьюри выиграл первый бой, но на самом деле это спорный вопрос. Я надеюсь, что он набрал форму после трёх лет простоя.



Думаю, Фьюри был очень мотивирован в первом поединке. Если ему удалось избавиться от ржавчины, то он должен побеждать. В первом бою победа была близко. Фьюри способен победить Деонтея Уайлдера», — приводит слова Энтони Джошуа BoxingNews24.



Поединок между Фьюри и Уайлдером запланирован на 22 февраля 2020 года. Поединок состоится в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Это будет уже вторая схватка боксёров. Первый раз они встретились в 2018 году, и тогда была зафиксирована ничья.