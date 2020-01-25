Джошуа: думаю, что Фьюри победит Уайлдера

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа поделился ожиданиями от предстоящего поединка чемпиона WBC Деонтея Уайлдера и бывшего чемпиона Тайсона Фьюри.
«Я думаю, что Фьюри победит Уайлдера. Думаю, что если он был так близок к победе в первом поединке, то в реванше он своего точно не упустит. Люди говорят, что Фьюри выиграл первый бой, но на самом деле это спорный вопрос. Я надеюсь, что он набрал форму после трёх лет простоя.
Думаю, Фьюри был очень мотивирован в первом поединке. Если ему удалось избавиться от ржавчины, то он должен побеждать. В первом бою победа была близко. Фьюри способен победить Деонтея Уайлдера», — приводит слова Энтони Джошуа BoxingNews24.
Поединок между Фьюри и Уайлдером запланирован на 22 февраля 2020 года. Поединок состоится в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Это будет уже вторая схватка боксёров. Первый раз они встретились в 2018 году, и тогда была зафиксирована ничья.
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