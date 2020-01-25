Турнир M-1 Challenge 106 отменён из-за вспышки коронавируса
1 февраля в Сувоне (Южная Корея) должен был состояться турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 106. Предполагалось, что в его главном поединке встретятся тяжеловесы Заур Гаджибабаев и Джун Сон Лим. Но из-за вспышки коронавируса шоу было отменено, сообщает на своей странице в «Твиттере» Эл Зуллино.
Ранее стало известно, что в Китае из-за коронавируса был отменён Олимпийский отборочный турнир по боксу, его перенесли в Иорданию.
Первый случай заболевания коронавирусом был зафиксирован именно в Китае, в крупном городе Ухань. Вирус вызывает не известную ранее форму пневмонии. На данный момент болезнь поразила уже более 1000 человек, зафиксирован 41 летальный исход. Заболевшие также были и в Южной Корее.
Читайте также
- 25 января 2020
-
18:50
-
17:44
-
16:35
-
15:29
-
14:56
-
13:02
-
12:04
-
10:50
-
09:27
-
09:16
-
08:00
-
07:21
-
00:43
- 24 января 2020
-
23:40
-
23:11
-
21:43
-
20:43
-
19:37
-
18:48
-
17:53
-
16:51
-
16:24
-
16:07
-
15:13
-
14:26
-
13:12
-
12:06
-
11:00
-
10:18
-
09:21
-
00:54
- 23 января 2020
-
23:47
-
22:46
-
21:30
-
21:02
Партнерский контент