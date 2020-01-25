Турнир M-1 Challenge 106 отменён из-за вспышки коронавируса

1 февраля в Сувоне (Южная Корея) должен был состояться турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 106. Предполагалось, что в его главном поединке встретятся тяжеловесы Заур Гаджибабаев и Джун Сон Лим. Но из-за вспышки коронавируса шоу было отменено, сообщает на своей странице в «Твиттере» Эл Зуллино.

Ранее стало известно, что в Китае из-за коронавируса был отменён Олимпийский отборочный турнир по боксу, его перенесли в Иорданию.

Первый случай заболевания коронавирусом был зафиксирован именно в Китае, в крупном городе Ухань. Вирус вызывает не известную ранее форму пневмонии. На данный момент болезнь поразила уже более 1000 человек, зафиксирован 41 летальный исход. Заболевшие также были и в Южной Корее.