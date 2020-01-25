Дж. Джойс и Дюбуа договорились о поединке на 18 апреля

Серебряный призёр Олимпийских игр-2016 в супертяжёлом весе Джозеф Джойс (10-0, 9 КО) и Дэниел Дюбуа (14-0, 13 КО) договорились о проведении встречи, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Майк Коппинджер. По сведениям источника, бой пройдёт 18 апреля в Лондоне на стадионе O2 Arena.

Джойс в последних трёх встречах добыл самые большие победы в карьере, справившись с Александром Устиновым, экс-чемпионом мира Бермейном Стиверном и экс-претендентом на титул Брайантом Дженнингсом.

Что касается Дюбуа, то 22-летний британец в последнем бою победил Киотаро Фудзимото. В прошлом он также бился с экс-претендентами на титул Кевином Джонсоном и Разваном Кожану. Также Дэниел завоёвывал различные титулы Великобритании.