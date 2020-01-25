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Д. Гарсия: не могу недооценивать Редкача, он голоден до побед

Д. Гарсия: не могу недооценивать Редкача, он голоден до побед
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира в полусреднем весе Дэнни Гарсия поделился мыслями о грядущем противостоянии с Иваном Редкачем. По словам Гарсии, он не станет недооценивать малоизвестного украинского панчера.

«В последних боях Иван выглядел очень хорошо. Он левша, и я очень хотел встретиться с левшой с прицелом на большие бои, например с Эрролосом Спенсом или Мэнни Пакьяо. Но пока не могу недооценивать Редкача, он голоден до побед. Мне нужно выходить на ринг и делать своё дело.

Не видел всех поединков Ивана, но смотрел нарезки, смотрел на нокауты в его исполнении. Впечатляюще. Что касается его боя с Молиной, он выигрывал поединок, но пропустил тяжёлый удар", — приводит слова Гарсии BoxingScene.

Бой Ивана Редкача с Дэнни Гарсией состоится в ночь на 26 января по московскому времени в Бруклине (Нью-Йорк, США).

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