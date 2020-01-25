Эдвардс в случае победы над Вудли получит титульный бой

Боец UFC Леон Эдвардс, подписавший недавно новое долгосрочное соглашение с промоушеном, рассказал об условиях контракта. По его словам, в случае победы в следующем бою он получит титульный поединок.

«По словам Эдвардса, в случае победы над Тайроном Вудли он получит титульный бой», — приводит слова Леона на своей странице в «Твиттере» обозреватель Аарон Бронстетер.

Напомним, бой Эдвардса с Вудли возглавит турнир UFC в Лондоне 21 марта 2020 года. На данный момент Леон занимает четвёртое место в рейтинге полусреднего веса. На его счету восемь побед кряду, в последней встрече он справился с экс-чемпионом UFC Рафаэлем дос Аньосом.

Что касается Вудли, то он в предыдущем бою потерял титул чемпиона, уступив Камару Усману.