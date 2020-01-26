Джуниор дос Сантос — Кёртис Блейдс: прямая трансляция боя UFC Fight Night 166

В ночь с 25 на 26 января по московскому времени в Роли (штат Северная Каролина, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 166. В его главном событии встретятся третий номер рейтинга тяжёлого веса Кёртис Блейдс и экс-чемпион лиги, четвёртый номер рейтинга Джуниор дос Сантос.



Блейдс в предыдущем бою прервал победную серию Шамиля Абдурахимова, поборов его на турнире в Абу-Даби. Что касается Дос Сантоса, бразилец проиграл нокаутом Фрэнсису Нганну. Джуниор должен был вернуться в клетку на ноябрьском турнире в Москве в бою с Александром Волковым, но ему помешала бактериальная инфекция в ноге.

Предварительный кард и основные бои турнира UFC Fight Night 166 будут доступны на UFC ТВ, а также на мультимедийной ОТТ-платформе Wink. Поединки смогут увидеть также подписчики «Интерактивного ТВ» от Ростелекома.



«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи Джуниор дос Сантос — Кёртис Блейдс.