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Блейдс нокаутировал Сантоса на турнире UFC FIGHT NIGHT 166

Блейдс нокаутировал Сантоса на турнире UFC FIGHT NIGHT 166
Бокс/ММА / UFC 0

Завершился главный бой турнира UFC FIGHT NIGHT 166 между тяжеловесом UFC Кёртис Блейдс и бывшим чемпионом организации Джуниором дос Сантосом.

По итогам взвешивания Блейдс оказался на 0,5 кг тяжелее оппонента. Вес Блейдса составил 112,5 кг, тогда как весы под дос Сантосом показали 112 кг.

Победу в бою нокаутом во втором раунде одержал Кёртис Блейдс.

Теперь на счету дос Сантоса 21 победа и 7 поражений. Блейдис в свою очередь одержал 13 победу при двух поражениях.

Блейдс в предыдущем бою прервал победную серию Шамиля Абдурахимова, поборов его на турнире в Абу-Даби. Что касается дос Сантоса, бразилец проиграл нокаутом Фрэнсису Нганну. Джуниор должен был вернуться в клетку на ноябрьском турнире в Москве в бою с Александром Волковым, но ему помешала бактериальная инфекция в ноге.

UFC 2020. UFC Fight Night 166, Роли, США
Кёртис Блейдс (W) - Жуниор дос Сантос
26 января 2020, воскресенье. 06:30 МСК
Окончено
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