Гарсия победил Редкача единогласным решением судей

Бывший чемпион мира в полусреднем весе американец Дэнни Гарсия победил украинского боксёра Ивана Редкача. Поединок состоялся на арене Barclays Center и стал главным событием вечера.

Соперники провели все 12 раундов, и судьи единогласным решением отдали победу американцу — 118:110, 117:111, 117:111.

Таким образом, Гарсия стал претендентом на пояс WBC в полусреднем весе, которым владеет Эррол Спенс.

Гарсия потерял титул в сентябре 2018 года, когда проиграл Шону Портеру. После этого боя он провёл лишь один поединок — в апреле 2019 года Дэнни нокаутировал Эдриана Гранадоса. Что касается Редкача, то 33-летний боец предыдущий бой провёл в июне 2019 года. Тогда он нокаутировал экс-чемпиона мира Девона Александера.