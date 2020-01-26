Гарсия победил Редкача единогласным решением судей
Бывший чемпион мира в полусреднем весе американец Дэнни Гарсия победил украинского боксёра Ивана Редкача. Поединок состоялся на арене Barclays Center и стал главным событием вечера.
Соперники провели все 12 раундов, и судьи единогласным решением отдали победу американцу — 118:110, 117:111, 117:111.
Таким образом, Гарсия стал претендентом на пояс WBC в полусреднем весе, которым владеет Эррол Спенс.
Гарсия потерял титул в сентябре 2018 года, когда проиграл Шону Портеру. После этого боя он провёл лишь один поединок — в апреле 2019 года Дэнни нокаутировал Эдриана Гранадоса. Что касается Редкача, то 33-летний боец предыдущий бой провёл в июне 2019 года. Тогда он нокаутировал экс-чемпиона мира Девона Александера.
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