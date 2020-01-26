Сайборг победила Бадд и стала чемпионкой Bellator

В ночь с 25 на 26 января мск в Инглвуде (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам Bellator 238. В главном событии вечера встретились бывшая чемпионка UFC канадка Крис Сайборг Жустину и действующая чемпионка Bellator в женском полулёгком весе бразильянка Джулия Бадд.

Победу одержала Крис Сайборг, одолев свою соперницу техническим нокаутом в четвёртом раунде. С самого начала боя Сайборг пошла вперёд, завладев преимуществом, и уверенно довела бой до победы. Таким образом, Сайборг завоевала титул чемпионки Bellator в полулёгком весе.

Этот бой стал для Сайборг дебютным в промоушене.

В соглавном поединке турнира Даррион Колдуэлл одержал победу над Адамом Бориксом, заставив своего соперника сдаться в первом раунде.