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Сайборг победила Бадд и стала чемпионкой Bellator

Сайборг победила Бадд и стала чемпионкой Bellator
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

В ночь с 25 на 26 января мск в Инглвуде (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам Bellator 238. В главном событии вечера встретились бывшая чемпионка UFC канадка Крис Сайборг Жустину и действующая чемпионка Bellator в женском полулёгком весе бразильянка Джулия Бадд.

Победу одержала Крис Сайборг, одолев свою соперницу техническим нокаутом в четвёртом раунде. С самого начала боя Сайборг пошла вперёд, завладев преимуществом, и уверенно довела бой до победы. Таким образом, Сайборг завоевала титул чемпионки Bellator в полулёгком весе.

Этот бой стал для Сайборг дебютным в промоушене.

В соглавном поединке турнира Даррион Колдуэлл одержал победу над Адамом Бориксом, заставив своего соперника сдаться в первом раунде.

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