Сайборг первой в истории ММА завоевала титулы в четырёх промоушенах
Ранним утром 26 января по московскому времени в Инглвуде (штат Калифорния, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам Bellator238. В его главном событии встретились представительницы полулёгкого веса — Крис Сайборг и Джулия Бадд.
Встреча завершилась победой Сайборг, бразильянка нокаутировала соперницу в четвёртом раунде и стала чемпионкой организации в полулёгком весе.
Благодаря этому, спортсменка стала первой в истории смешанных единоборств, кому удавалось выигрывать титул в четырёх разных лигах — Strikeforce, Invicta FC, UFC, Bellator. Прежде это не удавалось ни мужчинам, ни другим женщинам.
Напомнм, Сайборг со скандалом покинула UFC в минувшем году. Президент организации Дэна Уайт не стал продлевать с ней контракт.
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