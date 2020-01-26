Д. Гарсия: Редкач сказал «Тайсон», а потом укусил меня

Бывший чемпион мира в полусреднем весе Дэнни Гарсия рассказал об инциденте во время боя с Иваном Редкачем. Напомним, украинец попытался укусить соперника за плечо.

«Он укусил меня. Он сказал „Тайсон“, а потом укусил меня. Я обратился к рефери и сказал ему об этом», — приводит слова Гарсии BoxingScene.

Вероятнее всего, Редкача вдохновил пример бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе Майка Тайсона, который в 1997 году во время встречи с Холифилдом откусил тому ухо.

Напомним, ранним утром 26 января по московскому времени в Бруклине (Нью-Йорк, США) завершился поединок между Дэнни Гарсией и Иваном Редкачем. Американец победил единогласным решением судей. Таким образом, Гарсия получил статус официального претендента на титул чемпиона мира по версии WBC.