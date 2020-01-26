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Кьеза — Ковингтону: увидимся в июле

Кьеза — Ковингтону: увидимся в июле
Бокс/ММА / UFC 0

Боец UFC в полусреднем весе Майкл Кьеза бросил вызов бывшему временному чемпиону организации Колби Ковингтону.

«Победить Рафаэля дос Аньоса было здорово. Не хочу затягивать интервью, потому сразу назову следующего соперника. Колби Ковингтон, увидимся в июле», — приводит слова Кьезы MMAWeekly.

Ранним утром 26 января по московскому времени Кьеза единогласным решением судей победил экс-чемпиона UFC в лёгком весе Рафаэля дос Аньоса. Эта третья кряду победа Майкла и десятая в карьере в UFC.

Что касается Ковингтона, то Колби минувший поединок провёл в декабре 2019 года. Он выступил на турнире UFC 245. В главном бою вечера американец досрочно проиграл Камару Усману. В ходе схватки Ковингтону сломали челюсть.

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