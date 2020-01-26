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Немков: вдохновляет, что поединок с Бейдером пройдёт в великий День Победы

Немков: вдохновляет, что поединок с Бейдером пройдёт в великий День Победы
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Боец смешанных единоборств Вадим Немков прокомментировал подписание контракта на титульный бой в полутяжёлом весе с чемпионом лиги Райаном Бейдером. По словам спортсмена, дополнительным фактором, вдохновляющим на победу, станет то, что их встреча пройдёт в День Победы — 9 Мая.

«Очень рад, что Бэйдер принял вызов, что нам организовали бой. Постараюсь хорошо подготовиться, чтобы показать яркий и бескомпромиссный поединок на протяжении пяти раундов. Но лучше закончить всё досрочно.

Очень хочется выиграть бой в такой праздник – 9 Мая. Очень вдохновляет, что поединок пройдёт в такой великий для нашей страны день — День Победы. Постараюсь всё сделать для завоевания титула», — приводит слова Немкова Sports.ru.

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