Немков: вдохновляет, что поединок с Бейдером пройдёт в великий День Победы
Боец смешанных единоборств Вадим Немков прокомментировал подписание контракта на титульный бой в полутяжёлом весе с чемпионом лиги Райаном Бейдером. По словам спортсмена, дополнительным фактором, вдохновляющим на победу, станет то, что их встреча пройдёт в День Победы — 9 Мая.
«Очень рад, что Бэйдер принял вызов, что нам организовали бой. Постараюсь хорошо подготовиться, чтобы показать яркий и бескомпромиссный поединок на протяжении пяти раундов. Но лучше закончить всё досрочно.
Очень хочется выиграть бой в такой праздник – 9 Мая. Очень вдохновляет, что поединок пройдёт в такой великий для нашей страны день — День Победы. Постараюсь всё сделать для завоевания титула», — приводит слова Немкова Sports.ru.
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