Сайборг: рада, что получила сегодня возможность сотворить историю

Новоиспечённая чемпионка Bellator в женском полулёгком весе Крис Сайборг прокомментировала победу над Джулией Бадд.
«Я долго и тяжело готовилась к этому бою. Рада, что получила сегодня возможность сотворить историю. Это круто, мне удалось взять титул в первом же поединке в промоушене. Сложности на моём пути и неудачи в жизни сделали меня только сильнее. Было трудно. Я сломала нос за две недели до боя, но продолжала тренировки в маске. В итоге вот что получилось», — приводит слова Крис Сайборг MMAJunkie.
Сайборг нокаутировала соперницу в четвёртом раунде и стала чемпионкой организации в полулёгком весе. Благодаря этому спортсменка стала первой в истории смешанных единоборств, кому удалось выиграть титул в четырёх разных лигах — Strikeforce, Invicta FC, UFC, Bellator. Прежде это не удавалось ни мужчинам, ни женщинам.
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