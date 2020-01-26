Уайлдер: не думаю, что Фьюри может нокаутировать меня
Чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер поделился мнением о предстоящем реванше с бывшим чемпионом мира британцем Тайсоном Фьюри. Поединок состоится 22 февраля.
«Не думаю, что Фьюри хватит ударной мощи, чтобы отправить меня в нокаут. Он пару раз отправлял соперников в нокаут, но это не случалось на постоянной основе. Я не почувствовал силы его удара в первом бою. Я по-прежнему считаю, что у него подушки в перчатках вместо кулаков», — приводит слова Уайлдера Boxingnews24.
В первом поединке Фьюри и Уайлдера, состоявшемся в декабре 2018 года, была зафиксирована ничья.
Уайлдер провёл 43 поединка в профессиональном боксе и одержал 42 победы (41 — нокаутом). На счету Фьюри 29 побед в 30 боях.
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