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Редкач — об инциденте с Гарсией: не успел укусить, он уже плачет. Папин сыночек

Редкач — об инциденте с Гарсией: не успел укусить, он уже плачет. Папин сыночек
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Украинский боксёр Иван Редкач прокомментировал инцидент с экс-чемпионом мира в полусреднем весе Дэнни Гарсией. Напомним, в восьмом раунде их противостояния украинец сорвался и попытался укусить соперника за плечо. Рефери этого не заметил.

«Видео недели. Не успел укусить, он уже плачет. Папин сыночек. Глаза такие… Какать хочешь? Или в ринг давно не выходили?» — написал в комментариях под опубликованным видео эпизода Редкач.

Напомним, ранним утром 26 января мск в Бруклине (Нью-Йорк, США) завершился поединок между Дэнни Гарсией и Иваном Редкачем. Американец победил единогласным решением судей. Таким образом, Гарсия получил статус официального претендента на титул чемпиона мира по версии WBC.

Украинский боксёр Редкач попытался укусить соперника
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