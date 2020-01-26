Редкач — об инциденте с Гарсией: не успел укусить, он уже плачет. Папин сыночек
Украинский боксёр Иван Редкач прокомментировал инцидент с экс-чемпионом мира в полусреднем весе Дэнни Гарсией. Напомним, в восьмом раунде их противостояния украинец сорвался и попытался укусить соперника за плечо. Рефери этого не заметил.
«Видео недели. Не успел укусить, он уже плачет. Папин сыночек. Глаза такие… Какать хочешь? Или в ринг давно не выходили?» — написал в комментариях под опубликованным видео эпизода Редкач.
Напомним, ранним утром 26 января мск в Бруклине (Нью-Йорк, США) завершился поединок между Дэнни Гарсией и Иваном Редкачем. Американец победил единогласным решением судей. Таким образом, Гарсия получил статус официального претендента на титул чемпиона мира по версии WBC.
Украинский боксёр Редкач попытался укусить соперника
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