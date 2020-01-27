Масвидаль — о гибели Брайанта: мы потеряли превосходного спортсмена

Обладатель пояса BMF в UFC Хорхе Масвидаль выразил соболезнования в связи с гибелью легенды НБА Коби Брайанта.



«Миллион сожалений и соболезнований. Мы потеряли превосходного спортсмена», — написал в своём «твиттере» Хорхе Масвидаль.



Напомним, ранее стало известно, что Коби Брайант, его дочь Джинна и ещё три человека погибли сегодня утром по местному времени в результате крушения вертолёта.



Коби передвигался на частном вертолёте ещё с тех времён, как он выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».



Коби Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры с 1996 по 2016 год он выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».