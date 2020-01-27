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Головкин: семья Брайант — в моих мыслях и молитвах

Головкин: семья Брайант — в моих мыслях и молитвах
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF/IBO Геннадий Головкин прокомментировал гибель знаменитого баскетболиста Коби Брайанта.

«Покойся с миром, икона спорта. Семья Брайант — в моих мыслях и молитвах», — написал Головкин в «Инстаграме».

Напомним, ранее стало известно, что Коби Брайант и его дочь Джинна погибли утром 26 января в результате крушения вертолёта.

Коби пользовался частным вертолётом ещё с тех пор, как он выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры с 1996 по 2016 год он выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».

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Вместе с Брайантом в вертолёте была его 13-летняя дочь Джи Джи. Она тоже погибла. Помимо Коби и Джинны на борту находились ещё семеро.
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