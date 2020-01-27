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Владимир Кличко без слов отреагировал на гибель Брайанта. Фото

Владимир Кличко без слов отреагировал на гибель Брайанта. Фото
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира по боксу украинец Владимир Кличко отреагировал на гибель знаменитого баскетболиста Коби Брайанта, который разбился в результате крушения вертолёта. Боксёр опубликовал в «Твиттере» фотографию Брайанта с дочерью, которая также погибла в авиакатастрофе, прикрепив её к сообщению с двумя грустными смайликами.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в официальном «твиттере» Кличко.

Напомним, Брайант и его дочь Джинна погибли 26 января в результате крушения вертолёта. Коби пользовался частным вертолётом ещё с тех пор, как он выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».

Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд, пять раз становился чемпионом НБА и дважды — MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры с 1996 по 2016 год он выступал за «Лейкерс».

Кормье отреагировал на гибель Брайанта в авиакатастрофе
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