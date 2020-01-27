Начались переговоры о возвращении Ковалёва на ринг

Промоутеры бывшего чемпиона мира по боксу Сергея Ковалёва ведут переговоры о возвращении спортсмена на ринг. Об этом сообщили в команде россиянина.
«Ведутся переговоры с промоутерской компанией Golden Boy о возвращении Сергея на ринг. Пока нет дат и возможных соперников», — приводит слова представителя Ковалёва ТАСС.
Ковалев в ноябре 2019 года проиграл нокаутом мексиканцу Саулю Альваресу в 11-м раунде и потерял титул чемпиона мира по версии WBO.
Ранее промоутер Ковалёва Кэти Дува заявляла, что россиянину необходимо некоторое время отдохнуть от бокса. В послужном списке 36-летнего спортсмена 34 победы (в том числе 29 нокаутом), четыре поражения и одна ничья.
Напомним, американская модель Джейми Фронтц, в нападении на которую обвиняют Ковалёва, пожаловалась, что перенесла уже четыре операции.
- 27 января 2020
-
14:21
-
13:54
-
12:11
-
11:17
-
10:00
-
09:49
-
06:16
-
00:13
-
00:13
-
00:07
- 26 января 2020
-
21:06
-
19:59
-
18:45
-
17:28
-
16:18
-
15:50
-
14:36
-
13:59
-
12:40
-
11:38
-
10:49
-
09:35
-
08:54
-
08:42
-
07:10
-
02:00
-
00:59
- 25 января 2020
-
23:18
-
23:05
-
21:59
-
20:54
-
19:54
-
18:50
-
17:44
-
16:35