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Начались переговоры о возвращении Ковалёва на ринг

Начались переговоры о возвращении Ковалёва на ринг
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Промоутеры бывшего чемпиона мира по боксу Сергея Ковалёва ведут переговоры о возвращении спортсмена на ринг. Об этом сообщили в команде россиянина.

«Ведутся переговоры с промоутерской компанией Golden Boy о возвращении Сергея на ринг. Пока нет дат и возможных соперников», — приводит слова представителя Ковалёва ТАСС.

Ковалев в ноябре 2019 года проиграл нокаутом мексиканцу Саулю Альваресу в 11-м раунде и потерял титул чемпиона мира по версии WBO.

Ранее промоутер Ковалёва Кэти Дува заявляла, что россиянину необходимо некоторое время отдохнуть от бокса. В послужном списке 36-летнего спортсмена 34 победы (в том числе 29 нокаутом), четыре поражения и одна ничья.

Напомним, американская модель Джейми Фронтц, в нападении на которую обвиняют Ковалёва, пожаловалась, что перенесла уже четыре операции.

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