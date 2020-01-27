Начались переговоры о возвращении Ковалёва на ринг

Промоутеры бывшего чемпиона мира по боксу Сергея Ковалёва ведут переговоры о возвращении спортсмена на ринг. Об этом сообщили в команде россиянина.

«Ведутся переговоры с промоутерской компанией Golden Boy о возвращении Сергея на ринг. Пока нет дат и возможных соперников», — приводит слова представителя Ковалёва ТАСС.

Ковалев в ноябре 2019 года проиграл нокаутом мексиканцу Саулю Альваресу в 11-м раунде и потерял титул чемпиона мира по версии WBO.

Ранее промоутер Ковалёва Кэти Дува заявляла, что россиянину необходимо некоторое время отдохнуть от бокса. В послужном списке 36-летнего спортсмена 34 победы (в том числе 29 нокаутом), четыре поражения и одна ничья.

Напомним, американская модель Джейми Фронтц, в нападении на которую обвиняют Ковалёва, пожаловалась, что перенесла уже четыре операции.

Модель, в избиении которой обвиняют Ковалёва, перенесла четыре операции