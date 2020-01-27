«Цель одна, ничего не изменилось». Хабиб показал фото с подготовки к бою с Фергюсоном

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории, опубликовал в «Инстаграме» фотографию, сделанную в ходе подготовки к поединку с американцем Тони Фергюсоном. Напомним, Нурмагомедов и Фергюсон выйдут в октагон на турнире UFC 249 в Бруклине 18 апреля.
«Цель одна, ничего не изменилось», — подписал фотографию Нурмагомедов, сопроводив её хештегами турнира UFC 249.
Если у вас не отображается снимок, его можно посмотреть в «инстаграме» спортсмена.
31-летний Нурмагомедов провёл 28 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 28 побед. На счету 35-летнего Фергюсона 25 побед и 3 поражения в MMA.
Напомним, ранее Фергюсон показал в «Инстаграме» тирамису, напомнив Нурмагомедову старый мем и назвав его Хабибером.
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