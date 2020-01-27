Тренер Нурмагомедова предсказал, что Хабиб проиграет Фергюсону, если не будет его уважать

Хавьер Мендес, тренер действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, предсказал, что его подопечный проиграет Тони Фергюсону, если не будет относиться к нему с должным уважением. Напомним, бойцы сразятся на турнире UFC 249 в Бруклине 18 апреля.

«Не забывайте, что Хабиб — это кардиомашина. Фергюсон собирается драться пять раундов, Нурмагомедов не против. Я не думаю, что в поединке будет остановка, я жду пятираундовой войны. Ожидаю решения судей и разгрома.

Это то, что я предсказываю, и то, что, на мой взгляд, мы готовы сделать. Для этого мы должны подготовиться к самому сложному сопернику, с которым нам предстоит сразиться. И это Тони.

Чтобы победить Фергюсона, его нужно уважать. Если мы не будем это делать, то он нас победит. Его кардио позволяет вытерпеть все пять раундов. Но разве кто-то считает Хабиба бойцом, который устаёт во время поединка?» — цитирует Мендеса The Body Lock.



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