Макгрегор: Коби делал невозможное, его звезда выходит далеко за границы спорта

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал на смерть Коби Брайанта. Макгрегор 26 января находился в Лос-Анджелесе на церемонии вручения премии «Грэмми».
«Это очень, очень печальные новости. Я сейчас нахожусь здесь, он раньше тоже выступал на этой арене. Я рад быть здесь, но в то же время мне очень грустно.
Когда я впервые посетил США, Коби уже был одной из величайших звёзд спорта. Мы в Ирландии не особо хорошо понимаем баскетбол, но Коби делал невозможное, его звезда выходит далеко за границы спорта. Он величайший человек и мне хотелось бы с ним встретиться. Сегодня очень печальный день», — сказал Конор Макгрегор в интервью телеканалу CBS.
26 января 2020 года Коби Брайант погиб при крушении вертолёта. Помимо Брайанта и его 13-летней дочери Джинны погибли ещё семь человек, включая пилота вертолёта.
Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд, пять раз становился чемпионом НБА и дважды — MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, он выступал за «Лейкерс».
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