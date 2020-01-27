Глава АCA: Емельяненко продолжал тренировки в условиях одиночной камеры

Глава лиги Absolute Championship Akhmat (АСА) Алексей Яценко рассказал, что российский боец Александр Емельяненко продолжал тренировки даже в условиях одиночной камеры.



«Александр Емельяненко во вторник покинет стены изолятора временного содержания в Анапе. По моей информации, все семь дней ареста Саша продолжал тренироваться, насколько позволяли условия одиночной камеры. Он старался поддерживать форму, несмотря на происшествие. Болельщики смогут оценить его форму 7 февраля на пресс-конференции в Москве», — приводит слова Алексея Яценко «Р-Спорт».



3 апреля Емельяненко должен провести бой в тяжёлом весе с Магомедом Исмаиловым в Москве на турнире АСА 107. 21 января стало известно об административном аресте Емельяненко в Анапе на семь суток за хулиганство. Суд отказал Емельяненко в сокращении срока ареста.

Суд отказал Емельяненко в сокращении срока ареста