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Глава АCA: Емельяненко продолжал тренировки в условиях одиночной камеры

Глава АCA: Емельяненко продолжал тренировки в условиях одиночной камеры
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Глава лиги Absolute Championship Akhmat (АСА) Алексей Яценко рассказал, что российский боец Александр Емельяненко продолжал тренировки даже в условиях одиночной камеры.

«Александр Емельяненко во вторник покинет стены изолятора временного содержания в Анапе. По моей информации, все семь дней ареста Саша продолжал тренироваться, насколько позволяли условия одиночной камеры. Он старался поддерживать форму, несмотря на происшествие. Болельщики смогут оценить его форму 7 февраля на пресс-конференции в Москве», — приводит слова Алексея Яценко «Р-Спорт».

3 апреля Емельяненко должен провести бой в тяжёлом весе с Магомедом Исмаиловым в Москве на турнире АСА 107. 21 января стало известно об административном аресте Емельяненко в Анапе на семь суток за хулиганство. Суд отказал Емельяненко в сокращении срока ареста.

Суд отказал Емельяненко в сокращении срока ареста
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