Джошуа: у меня просто не останется глаз, если я перейду в ММА
Чемпион мира по версиям WBA Super/WBO/IBF/IBO в супертяжёлом весе Энтони Джошуа признался, что вряд ли однажды попробует свои силы в смешанных единоборствах.
«Я уважаю то, что делают бойцы смешанных единоборств. Уверен, что они тоже уважают нашу работу. Пока я овладею в совершенстве искусством бокса, я буду уже слишком стар, чтобы переходить в смешанные единоборства. Я избит и искалечен с ног до головы. Знаете, у меня просто не останется глаз, если я перейду в ММА», — приводит слова Энтони Джошуа The Sportsman.
В профессиональном боксе Энтони Джошуа провёл 24 боя, одержав 23 победы и один раз потерпев поражение. За этот проигрыш Джошуа взял реванш в последнем поединке, вернув себе чемпионские пояса, потерянные в поединке с Энди Руисом.
Джошуа не исключил своего дебюта в MMA
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