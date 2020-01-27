«Все знают, что это мой титул». Кевин Ли нацелился на чемпионский пояс Нурмагомедова

Американский боец UFC Кевин Ли заявил, что он планирует забрать чемпионский пояс, которым сейчас владеет Хабиб Нурмагомедов.
«Я хочу оставаться активным. Я чувствую, что являюсь некоронованным чемпионом лёгкого веса. Я должен драться со всеми этими парнями. Топовые ребята боятся меня. Я точно знаю, что они не хотят драться со мной, в том числе и парни из первой пятёрки рейтинга, включая Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.
Они не говорят обо мне, но знают, что я приду за ними рано или поздно. Все знают, что титул в лёгком весе принадлежит мне. Они могут продолжать драться за него, но я приду и заберу свой пояс», — приводит слова Кевина Ли BJPenn.
Кевин Ли в предыдущем поединке нокаутировал Грегора Гиллеспи, нанеся тому первое поражение в карьере и прервав победную серию американца из шести боёв в UFC.
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