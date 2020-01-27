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«Все знают, что это мой титул». Кевин Ли нацелился на чемпионский пояс Нурмагомедова

«Все знают, что это мой титул». Кевин Ли нацелился на чемпионский пояс Нурмагомедова
Бокс/ММА / UFC 0

Американский боец UFC Кевин Ли заявил, что он планирует забрать чемпионский пояс, которым сейчас владеет Хабиб Нурмагомедов.

«Я хочу оставаться активным. Я чувствую, что являюсь некоронованным чемпионом лёгкого веса. Я должен драться со всеми этими парнями. Топовые ребята боятся меня. Я точно знаю, что они не хотят драться со мной, в том числе и парни из первой пятёрки рейтинга, включая Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.

Они не говорят обо мне, но знают, что я приду за ними рано или поздно. Все знают, что титул в лёгком весе принадлежит мне. Они могут продолжать драться за него, но я приду и заберу свой пояс», — приводит слова Кевина Ли BJPenn.

Кевин Ли в предыдущем поединке нокаутировал Грегора Гиллеспи, нанеся тому первое поражение в карьере и прервав победную серию американца из шести боёв в UFC.

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