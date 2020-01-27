Немков: заплачу за победу над Бейдером любую цену

Боец смешанных единоборств Вадим Немков прокомментировал предстоящий титульный бой в полутяжёлом весе с чемпионом Bellator Райаном Бейдером.
«В День Победы будет только одна победа! Я заплачу за это любую цену! Это моё время в Bellator!», — написал Вадим Немков в своём «инстаграме».
Поединок между Райаном Бейдером и Вадимом Немковым возглавит турнир Bellator 243, который пройдёт в Сан-Хосе (штат Калифорния, США) 9 мая 2020 года.
Немков предыдущий поединок провёл в октябре 2019 года. На турнире в Милане он удушающим приёмом победил Рафаэля Карвальо. В Bellator на счету россиянина четыре поединка в Bellator, и во всех из них он вышел победителем.
Бейдер последний бой провёл в тяжёлом весе. Его сентябрьский поединок с Чейком Конго был признан несостоявшимся. Последний раз в полутяжёлом весе Райан бился в июне 2017 года.
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