Фьюри: не уверен, что Уайлдер — мужчина. Я пока не видел доказательств

Бывший чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри поделился мнением о своём будущем сопернике, чемпионе мира в тяжёлом весе по версии WBC Деонтее Уайлдере.



«Я не уверен, что Уайлдер — мужчина. Я пока не видел доказательств. Я его ненавижу, но уважаю. У него 10 защит титула, он превзошёл Майка Тайсона и Леннокса Льюиса. Он проделал фантастическую работу в США, удерживая свой титул. Но ему нечего у меня забрать», — приводит слова Фьюри talkSport.



Бой Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри запланирован на 22 февраля 2020 года. Поединок состоится в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Это будет уже вторая схватка боксёров. Первый раз они встретились в 2018 году, тогда была зафиксирована ничья. При этом менеджеры боксёров уже заявили, что, независимо от исхода второй встречи, зрители увидят и третий бой.



Деонтей Уайлдер в предыдущем поединке нокаутировал Луиса Ортиса, а Тайсон Фьюри победил решением судей Отто Уаллина.