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Следующей соперницей Сайборг станет Бленкоу

Следующей соперницей Сайборг станет Бленкоу
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Стало известно, с кем проведёт следующий поединок чемпионка Bellator в полулёгком весе Крис Сайборг. Сообщается, что следующей соперницей Сайборг станет Арлин Бленкоу. Об этом сообщил журналист Дрейк Риггс в своём «твиттере», ссылаясь на слова президента Bellator Скотта Кокера.

Напомним, на турнире Bellator 238, состоявшемся в минувшие выходные, Сайборг победила Джулию Бадд. Она нокаутировала соперницу в четвёртом раунде и стала чемпионкой организации в полулёгком весе. Благодаря этому спортсменка стала первой в истории смешанных единоборств, кому удалось выиграть титул в четырёх разных лигах, а именно Strikeforce, Invicta FC, UFC и Bellator. Прежде этого не удавалось ни мужчинам, ни женщинам.

Сайборг первой в истории ММА завоевала титулы в четырёх промоушенах
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