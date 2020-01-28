Следующей соперницей Сайборг станет Бленкоу

Стало известно, с кем проведёт следующий поединок чемпионка Bellator в полулёгком весе Крис Сайборг. Сообщается, что следующей соперницей Сайборг станет Арлин Бленкоу. Об этом сообщил журналист Дрейк Риггс в своём «твиттере», ссылаясь на слова президента Bellator Скотта Кокера.

Напомним, на турнире Bellator 238, состоявшемся в минувшие выходные, Сайборг победила Джулию Бадд. Она нокаутировала соперницу в четвёртом раунде и стала чемпионкой организации в полулёгком весе. Благодаря этому спортсменка стала первой в истории смешанных единоборств, кому удалось выиграть титул в четырёх разных лигах, а именно Strikeforce, Invicta FC, UFC и Bellator. Прежде этого не удавалось ни мужчинам, ни женщинам.

