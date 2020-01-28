Ф. Емельяненко обратился к жителям России в годовщину снятия блокады Ленинграда

Российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко опубликовал в «Инстаграме» пост, посвящённый годовщине снятия блокады Ленинграда. Напомним, окончательно блокада Ленинграда была снята 27 января 1944 года.
«27 января — день окончательного снятия блокады с Ленинграда. Эта дата — важный пример для каждого из нас. Осаждённый город не сдавался, несмотря ни на что. Он выстоял 872 дня в неравном бою. Враг наносил страшные удары, но гораздо тяжелее был голод, который унёс больше жизней, чем бомбы и артиллерия. В дни блокады дневная норма питания составляла 250 грамм хлеба для рабочих, а для детей — всего 125 грамм.
Представьте, какой колоссальной силой духа нужно обладать, чтобы гореть, замерзать, погибать без еды, но не переставать бороться. И Ленинград победил, не позволил захватчикам продвинуться вглубь страны.
Мы не имеем права забывать великий подвиг блокадников. Нам следует учиться их стойкости и мужеству. Вечная память погибшим и низкий поклон защитникам, жителям и детям блокадного города!» — написал Емельяненко в своём «инстаграме», прикрепив текст к фотографиям блокадного Ленинграда.
Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «инстаграме» бойца.
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