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Американского бойца MMA арестовали за торговлю наркотиками

Американского бойца MMA арестовали за торговлю наркотиками
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Американский боец смешанных единоборств Бен Фодор, более известный как Феникс Джонс, арестован за торговлю наркотиками, сообщает MMA Junkie.

21 ноября боец в одном из кафе продал 7 граммов наркотического вещества агенту полиции. После их второй встречи и продажи ещё одной партии Фодора арестовали вместе с подельницей. Слушания по делу Фодора назначены на 3 февраля.

31-летний боец известен, в частности, тем, что работает добровольным дружинником в Сиэтле, патрулируя улицы в образе супергероя.

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На счету Фодора 11 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал семь побед и потерпел три поражения, а ещё один бой завершился вничью.

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