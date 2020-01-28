Американского бойца MMA арестовали за торговлю наркотиками
Американский боец смешанных единоборств Бен Фодор, более известный как Феникс Джонс, арестован за торговлю наркотиками, сообщает MMA Junkie.
21 ноября боец в одном из кафе продал 7 граммов наркотического вещества агенту полиции. После их второй встречи и продажи ещё одной партии Фодора арестовали вместе с подельницей. Слушания по делу Фодора назначены на 3 февраля.
31-летний боец известен, в частности, тем, что работает добровольным дружинником в Сиэтле, патрулируя улицы в образе супергероя.
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На счету Фодора 11 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал семь побед и потерпел три поражения, а ещё один бой завершился вничью.
Дебютанта UFC прижали к клетке, но он зрелищно нокаутировал бойца коленом. Видео
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