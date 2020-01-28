Джошуа может провести бой на арене легендарного «Грохота в джунглях» в Киншасе

Промоутер Эдди Хирн заявил, что ведёт переговоры о проведении следующего боя чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе по нескольким версиям Энтони Джошуа в Киншасе.

В 1974 году в столице Заира (так тогда называлась ДР Конго) Киншасе прошёл один из наиболее известных боёв в истории мирового бокса с участием Мохаммеда Али и Джорджа Формана, получивший название «Грохот в джунглях». В поединке, организованном знаменитым промоутером Доном Кингом, Али победил нокаутом в восьмом раунде.

«Возможно, это самое знаменитое место боксёрского матча всех времён. Власти ДР Конго намерены реставрировать стадион. Это особенный момент, всё это наследие… Такие бои определяют карьеру.

Я провёл ряд встреч на эту тему. Пока рано говорить о чём-то конкретном, но у нас есть цель. Это (проведение боя в Киншасе. — Прим. «Чемпионата») то, чего мы хотим. Энтони хочет оставить свой след в спорте. Если вы взглянете на его послужной список, то увидите, что он боксировал во всех точках Великобритании, в «Мэдисон Сквер Гарден», в Саудовской Аравии. Нужно добавить в резюме Африку, Китай и Дальний Восток, тогда он станет мировой звездой», — цитирует Хирна BBC.