Сауль Альварес не встретится с Муратой 2 мая

Чемпион мира по версиям WBC Franchise и WBA Super в среднем весе Сауль Альварес не встретится в ближайшем поединке с чемпионом мира по версии WBA Regular Рётой Муратой, сообщает Boxingnews24.

По сведениям источников, если такой бой и состоится, то не 2 мая. Именно на эту дату у мексиканца запланировано следующее выступление. Теперь основными претендентами на бой с Саулем являются чемпион мира по версии WBO во втором среднем весе Билли Джо Сондерс и чемпион мира по версии WBA Super во втором среднем весе Каллум Смит.

Ранее промоутер Альвареса Оскар де ла Хойя намекал, что его клиенту будет сложно вернуться в среднюю весовую категорию. Также функционер намекал, что Сондерс — не главный претендент на бой с Саулем.

Напомним, предыдущий раз Канело появлялся в ринге в ноябре 2019 года, тогда он нокаутировал Сергея Ковалёва.