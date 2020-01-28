Сауль Альварес не встретится с Муратой 2 мая

Чемпион мира по версиям WBC Franchise и WBA Super в среднем весе Сауль Альварес не встретится в ближайшем поединке с чемпионом мира по версии WBA Regular Рётой Муратой, сообщает Boxingnews24.
По сведениям источников, если такой бой и состоится, то не 2 мая. Именно на эту дату у мексиканца запланировано следующее выступление. Теперь основными претендентами на бой с Саулем являются чемпион мира по версии WBO во втором среднем весе Билли Джо Сондерс и чемпион мира по версии WBA Super во втором среднем весе Каллум Смит.
Ранее промоутер Альвареса Оскар де ла Хойя намекал, что его клиенту будет сложно вернуться в среднюю весовую категорию. Также функционер намекал, что Сондерс — не главный претендент на бой с Саулем.
Напомним, предыдущий раз Канело появлялся в ринге в ноябре 2019 года, тогда он нокаутировал Сергея Ковалёва.
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