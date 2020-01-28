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Бой Эмеева на турнире UFC Fight Night 167 отменён

Бой Эмеева на турнире UFC Fight Night 167 отменён
Бокс/ММА / UFC 0

15 февраля в Рио-Ранчо (штат Нью-Мексико, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 167. В его карде должен был выступить российский боец полусреднего веса, экс-чемпион M-1 Challenge в среднем весе Рамазан Эмеев. Его соперником должен был стать Тим Минс.

Но Эмеев не будет драться на турнире, сообщает MMAJunkie. По неназванной причине он не сумеет выйти в октагон.

Тем не менее бой с участием Минса на турнире в Рио-Ранчо всё же состоится. Его соперником станет Даниэль Родригес.

Напомним, последний из своих поединков в UFC Эмеев провёл 9 ноября 2019 года. На турнире в Москве он единогласным решением судей проиграл Антонио Рокко Мартину. Это поражение стало для Рамазана первым за всё время выступлений в UFC.

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