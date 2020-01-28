Порье хочет получить бой с Нэйтом Диасом и согласен даже на боксёрский поединок

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье заявил, что хотел бы провести поединок с Нэйтом Диасом. По его словам, к такой встрече он будет готов даже по правилам бокса.

«Знаю, что в этом бою я могу засиять. Это отличный соперник для моего стиля и он подходит моему тренеру. К такому поединку я смогу подготовиться на все 100% и мне будет по силам показать великолепное шоу.

Если кто-то этого захочет, я даже готов буду провести с Диасом боксёрский поединок. Надеюсь, Zuffa Boxing предоставит эту возможность. Нэйт и Ник всегда говорят о боях в разных видах единоборств, мне бы хотелось показать им свои боксёрские навыки", — приводит слова Порье MMAJunkie.

Напомним, Порье в предыдущем бою досрочно уступил Хабибу Нурмагомедову. Диас проиграл Хорхе Масвидалю.