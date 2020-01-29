Усман: никогда не соглашусь на бой с Хабибом. Это мой брат
Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман исключил возможность проведения поединка с чемпионом организации в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым или обладателем титула в среднем весе, соотечественником Исраэлем Адесаньей.
«Никогда не соглашусь на бой с Хабибом. Это мой брат. Я не вижу возможности для такого поединка. Это наш обоюдный с ним интерес.
Также не могу представить свой бой с Адесаньей. Да, многие намекают на такую схватку, но мне это не представляется возможным. Лучше, когда у Нигерии будет два чемпиона, чем один чемпион с двумя титулами. Так что я не стремлюсь к такой встрече. Адесанья — мой человек, он особенный", — приводит слова Усмана MMAJunkie.
В предыдущем бою Усман нокаутировал Колби Ковингтона и защитил титул чемпиона.
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