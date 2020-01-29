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Нурмагомедов покормил коня с рук и подшутил над Махачевым. Видео

Нурмагомедов покормил коня с рук и подшутил над Махачевым. Видео
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории, опубликовал в «Инстаграме» видео, на котором можно посмотреть, как он с рук кормит лошадь. Боец в шутку добавил, что лошадь не захотела знакомиться с его товарищем бойцом MMA Исламом Махачевым.

«Как думаете, какая порода у лошади? Ислам, она не хочет с тобой знакомиться», — подписал видео Нурмагомедов.

«Ставиться будешь?» — спросил в комментариях Махачев.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «инстаграме» бойца.

Напомним, следующим соперником 31-летнего Нурмагомедова станет 35-летний американец Тони Фергюсон. Бойцы выйдут в октагон на турнире UFC 249 в Бруклине 18 апреля.

Тренер Нурмагомедова предсказал, что Хабиб проиграет Фергюсону, если не будет его уважать
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