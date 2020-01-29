Нурмагомедов покормил коня с рук и подшутил над Махачевым. Видео

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории, опубликовал в «Инстаграме» видео, на котором можно посмотреть, как он с рук кормит лошадь. Боец в шутку добавил, что лошадь не захотела знакомиться с его товарищем бойцом MMA Исламом Махачевым.

«Как думаете, какая порода у лошади? Ислам, она не хочет с тобой знакомиться», — подписал видео Нурмагомедов.

«Ставиться будешь?» — спросил в комментариях Махачев.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «инстаграме» бойца.

Напомним, следующим соперником 31-летнего Нурмагомедова станет 35-летний американец Тони Фергюсон. Бойцы выйдут в октагон на турнире UFC 249 в Бруклине 18 апреля.

