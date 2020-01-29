Источник: Магомедшарипов подерётся с Корейским Зомби в андеркарде боя Хабиб — Фергюсон

Издание Front Page MMA сообщило в своём «твиттере», что соперником российского бойца MMA Забита Магомедшарипова на турнире UFC 249 станет кореец Чон Чхан Сон, более известный как Корейский Зомби. Ранее появилась информация, что Ислам Махачев и Магомедшарипов, как и действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, выступят на турнире промоушена в Нью-Йорке 18 апреля.

28-летний Магомедшарипов одержал 18 побед в смешанных единоборствах, шесть из которых — нокаутом, и потерпел одно поражение. В UFC на счету российского бойца шесть побед в шести поединках. 32-летний Корейский Зомби провел 21 бой в ММА, в которых одержал 16 побед. Магомедшарипов занимает третье место в рейтинге бойцов UFC полулёгкого веса, а его потенциальный соперник — четвёртое.