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Появилось видео, как Емельяненко вышел из СИЗО, помахав рукой

Появилось видео, как Емельяненко вышел из СИЗО, помахав рукой
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

В интернете появилось видео, где запечатлено, как российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко, который в Анапе был арестован на семь суток за нарушение общественного порядка в состоянии алкогольного опьянения, покинул следственный изолятор. Боец, выйдя из СИЗО, помахал рукой, после чего сел в машину и уехал.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «твиттере» пользователя optaluna.

Напомним, 3 апреля Емельяненко предстоит возглавить турнир по смешанным единоборствам ACA 107 в Москве. Его соперником станет соотечественник Магомед Исмаилов. В предыдущем поединке россиянин победил стронгмена Михаила Кокляева. Поединок проходил по правилам бокса.

38-летний Емельяненко провел 36 боёв в смешанных единоборствах и одержал 28 побед, 20 из них — нокаутом. Также он потерпел семь поражений. Один поединок завершился вничью.

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