RCC и PFL проведут совместный турнир в России

Американский MMA-промоушен PFL проведёт турнир в России. 22 февраля в Екатеринбурге организация вместе с лигой RCC проведёт квалификационный турнир под названием RCC: Road to the PFL, в котором четыре бойца поборются за право участия в Гран-при PFL—2020, сообщает пресс-служба RCC.

Все участники отбора будут из лёгкой весовой категории, а их имена будут объявлены в ближайшее время. Квалификация предполагает проведение трёх поединков за один вечер — два полуфинала и финал. Помимо России аналогичные турниры пройдут в Германии, Бразилии, Австралии и ОАЭ.

Напомним, что в сезоне PFL 2019 года в лёгкой весовой категории было три представителя России, но все они выбыли из Гран-при на стадии четвертьфинала и полуфинала, а чемпионом стал бразилец Натан Шульт (20-3).

Кроме того в рамках турнира пройдут ещё 11 рейтинговых поединков под вывеской RCC: Intro, а площадкой шоу станет Академия единоборств РМК.