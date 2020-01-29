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«Я люблю его. Он один из лучших людей на Земле». Экс-чемпион UFC Кормье — о Хабибе

«Я люблю его. Он один из лучших людей на Земле». Экс-чемпион UFC Кормье — о Хабибе
Бокс/ММА / UFC 0

Американский боец смешанного стиля Даниэль Кормье, бывший чемпион UFC в тяжёлой весовой категории, рассказал о дружбе с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, действующим чемпионом промоушена в лёгком весе.

«Я люблю Хабиба. По-моему, он один из лучших людей на планете. Он настолько предан, настолько заботлив. Если станешь его другом, он будет готов умереть за тебя. В буквальном смысле. Он беспокоится о друзьях так, словно они его семья.

Нам весело вместе. Несмотря на то что он теперь мировая суперзвезда, для меня он остался всё тем же Хабибом, парнем, который впервые вошёл в зал, не зная английского языка. Я для него как старший брат, у нас уникальные отношения», — приводит слова Кормье Essentially Sports.

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