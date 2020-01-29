Шлеменко начал переговоры о переходе в UFC

Российский боец смешанного стиля ММА Александр Шлеменко ведёт переговоры с UFC о выступлении в промоушене. Об этом сообщил менеджер спортсмена Алексей Жернаков.

«Мы ведём переговоры с UFC, а также с другими организациями. Следующий бой Александра планируется на май, это будет не UFC.

У Александра истёк срок обязательств перед Bellator. Сейчас он свободный боец. Обязательства состояли в том, что Александр должен был уведомлять организацию обо всех поступающих предложениях, а Bellator мог их повторить или перебить", — приводит слова Жернакова ТАСС.

Шлеменко является бывшим чемпионом Bellator, где выступал до 2018 года. Всего на счету 35-летнего россиянина 59 побед и 13 поражений в ММА, ещё один бой был признан несостоявшимся.

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