«Полтора миллиона долларов? Вот так, ребята...» Ян оценил шедевры современного искусства

Российский боец UFC Пётр Ян оценил шедевры современного искусства. Видеозапись появилась в «инстаграме» UFC Russia. Ян не скрывал своего удивления ценниками, за которые были проданы эти творения.
Пётр Ян в предыдущем бою нокаутировал бывшего претендента на титул Юрайю Фэйбера. После этого он поднялся на третье место в рейтинге UFC и выразил желание провести поединок с Сехудо. Однако Генри заявил о намерении провести поединок с экс-чемпионом UFC в полулёгком весе Жозе Алду. Ян раскритиковал это решение, мотивируя тем, что бразилец проиграл два последних боя. Предполагается, что следующий бой Ян проведёт в мае или июне 2020 года. Его соперником должен стать Марлон Мораес.
На счету 26-летнего Яна 14 побед и одно поражение в 15 поединках в смешанных единоборствах.
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