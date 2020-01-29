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Уайлдер: выйду на бой с Фьюри с психологией убийцы

Уайлдер: выйду на бой с Фьюри с психологией убийцы
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер поделился мнением о предстоящем реванше с бывшим чемпионом мира британцем Тайсоном Фьюри. Поединок состоится 22 февраля.

«Думаю, что победа над Фьюри будет особенной, не такой, как остальные. У нас есть своя история, которая завершилась спорной ничьей. Я считаю, что мы с Тайсоном — братья по эпохе. Другие боксёры не хотят веселиться и расслабляться. Мы же наслаждаемся тем, что делаем каждый день. Если я выйду на ринг, то игры закончатся. Сегодня я могу подурачиться, но на ринг я выйду с психологией убийцы», — приводит слова Уайлдера Boxingnews24.

В первом поединке Фьюри и Уайлдера, состоявшемся в декабре 2018 года, была зафиксирована ничья.

Уайлдер провёл 43 поединка в профессиональном боксе и одержал 42 победы (41 — нокаутом). На счету Фьюри 29 побед в 30 боях.

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