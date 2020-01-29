Енджейчик повздорила с китаянкой Чжан Вейли из-за шутки про коронавирус

Чемпионка UFC в минимальном весе Чжан Вейли и бывшая чемпионка организации Йоанна Енджейчик повздорили в преддверии турнира UFC 248 в социальных сетях. Причиной послужил коронавирус, эпидемия которого бушует в Китае.
28 января Йоанна Енджейчик в своих сторис в «Инстаграме» опубликовала постер предстоящего турнира, на котором она изображена в противогазе. И добавила к записи несколько смайликов. В настоящее время запись уже удалена.
Фото: Инстаграм-сторис Йоанны Енджейчик
Чжан Вейли резко отреагировала на запись Енджейчик.
«Шутки по поводу трагедии по-настоящему показывают характер человека. Люди умирают, чьи-то отцы, чьи-то матери, чьи-то дети. Говори что угодно обо мне, если это помогает тебе чувствовать себя более сильной, но не шути о происходящем здесь, в Китае. Желаю тебе оставаться здоровой до 7 марта. Скоро увидимся», — написала Чжан Вейли в своём «инстаграме».
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