Енджейчик повздорила с китаянкой Чжан Вейли из-за шутки про коронавирус

Чемпионка UFC в минимальном весе Чжан Вейли и бывшая чемпионка организации Йоанна Енджейчик повздорили в преддверии турнира UFC 248 в социальных сетях. Причиной послужил коронавирус, эпидемия которого бушует в Китае.



28 января Йоанна Енджейчик в своих сторис в «Инстаграме» опубликовала постер предстоящего турнира, на котором она изображена в противогазе. И добавила к записи несколько смайликов. В настоящее время запись уже удалена.

Фото: Инстаграм-сторис Йоанны Енджейчик

Чжан Вейли резко отреагировала на запись Енджейчик.



«Шутки по поводу трагедии по-настоящему показывают характер человека. Люди умирают, чьи-то отцы, чьи-то матери, чьи-то дети. Говори что угодно обо мне, если это помогает тебе чувствовать себя более сильной, но не шути о происходящем здесь, в Китае. Желаю тебе оставаться здоровой до 7 марта. Скоро увидимся», — написала Чжан Вейли в своём «инстаграме».