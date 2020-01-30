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Евлоев проведёт бой с Сильвой де Андраде на UFC 248 7 марта

Евлоев проведёт бой с Сильвой де Андраде на UFC 248 7 марта
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец UFC, бывший чемпион M-1 Challenge в легчайшем весе Мовсар Евлоев вернётся в октагон 7 марта на турнире UFC 248 в Лас-Вегасе. Об этом сообщил официальный аккаунт UFC Russia в «Инстаграме».

Соперником Евлоева станет бразильский боец UFC Дуглас Сильва де Андраде.

Евлоев дебютировал в UFC 20 апреля 2019 года, победив корейца Сен Ву Чоя единогласным решением судей. 26 октября на турнире UFC Fight Night 162 Евлоев одержал вторую победу в UFC, решением судей одолев Энрике Барзолу. Всего на счету Евлоева 15 побед в 15 поединках в ММА.

Дуглас Сильва де Андраде в последнем поединке победил Ренана Барао, что позволило ему закрыть поражение от россиянина Петра Яна. Всего он провёл 29 боёв в ММА, одержав 26 побед и трижды проиграв.

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