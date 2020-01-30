Ян — о Гарбрандте: расписался весь, будто изолентой замотался. Обычный пижон

Российский боец UFC Пётр Ян поделился мнением о бывшем чемпионе UFC в легчайшем весе Коди Гарбрандтом, с которым у Яна возник конфликт после турнира UFC 245 в декабре 2019 года.
«Думаю, далеко зашёл бы в перепалке с Гарбрандтом. Неприятная была бы ситуация, пришлось бы действовать… Он что-то ляпнул до этого, мол, при встрече нападёт. А при встрече первым делом руки за спину спрятал и только улыбнулся ехидно. Позиция терпилы. Ты же обещал леща дать, а чего же не дал-то?!
Разговор только начался, и охрана тут же включилась. У них всё чётко, пылить особо не дадут. Да и не нужно это. Зачем мне все эти последствия, штрафы? Сейчас за подобные драки могут и на год дисквалифицировать.
Гарбрандт жёсткий? Да какой он жёсткий?! Расписался весь, будто изолентой замотался, журавлей каких-то набил и ходит. Обычный пижон. А по поводу того инцидента: он же три раза подряд в нокаут упал. Конечно, ему нужно о себе напоминать теперь. Тогда был мой вечер, он это понял, потому и решил на горячих новостях выехать», — сказал Пётр Ян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
Полное интервью с Петром Яном будет опубликовано на «Чемпионате» в ближайшее время.
- 30 января 2020
-
07:00
-
00:48
- 29 января 2020
-
23:54
-
22:51
-
21:49
-
20:59
-
19:45
-
18:54
-
17:51
-
16:01
-
15:07
-
14:00
-
13:07
-
12:02
-
11:00
-
10:05
-
09:30
-
08:00
-
00:35
- 28 января 2020
-
23:59
-
22:47
-
21:57
-
20:53
-
19:44
-
18:54
-
17:34
-
16:19
-
15:14
-
13:45
-
12:57
-
11:52
-
10:41
-
10:04
-
09:20
-
00:55