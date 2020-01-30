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Ян — о Гарбрандте: расписался весь, будто изолентой замотался. Обычный пижон

Ян — о Гарбрандте: расписался весь, будто изолентой замотался. Обычный пижон
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец UFC Пётр Ян поделился мнением о бывшем чемпионе UFC в легчайшем весе Коди Гарбрандтом, с которым у Яна возник конфликт после турнира UFC 245 в декабре 2019 года.

«Думаю, далеко зашёл бы в перепалке с Гарбрандтом. Неприятная была бы ситуация, пришлось бы действовать… Он что-то ляпнул до этого, мол, при встрече нападёт. А при встрече первым делом руки за спину спрятал и только улыбнулся ехидно. Позиция терпилы. Ты же обещал леща дать, а чего же не дал-то?!

Разговор только начался, и охрана тут же включилась. У них всё чётко, пылить особо не дадут. Да и не нужно это. Зачем мне все эти последствия, штрафы? Сейчас за подобные драки могут и на год дисквалифицировать.

Гарбрандт жёсткий? Да какой он жёсткий?! Расписался весь, будто изолентой замотался, журавлей каких-то набил и ходит. Обычный пижон. А по поводу того инцидента: он же три раза подряд в нокаут упал. Конечно, ему нужно о себе напоминать теперь. Тогда был мой вечер, он это понял, потому и решил на горячих новостях выехать», — сказал Пётр Ян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.

Полное интервью с Петром Яном будет опубликовано на «Чемпионате» в ближайшее время.

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